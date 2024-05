Russos Medvedev e Rublev avançam às quartas do Masters 1000 de Madri

Os tenistas russos Daniil Medvedev (número 4 do mundo) e Andrey Rublev (nº 8) se classificaram para as quartas de final do Masters 1000 de Madri ao vencerem nesta terça-feira (30) o cazaque Alexander Bublik (nº 18) e o holandês Tallon Griekspoor (nº 25), respectivamente.

Em duelo entre "inimigos do saibro", Medvedev venceu Bublik por 7-6 (7/3) e 6-4 e jogará nas quartas de final contra o ídolo local Rafael Nadal ou o tcheco Jiri Lehecka (N.31), cuja partida será disputada na sessão noturna.

Rublev teve menos problemas para derrotar Griekspoor por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-4. O russo, que chegou a Madri depois de sofrer quatro derrotas consecutivas, somou sua terceira vitória sem ter perdido nenhum set.