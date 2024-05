Rio adota merenda saudável para combater obesidade infantil

Frango com batatas, salada de cenoura com repolho e melancia de sobremesa. O que parece um menu "detox" é o almoço servido na cantina de uma escola na zona oeste do Rio de Janeiro, que tomou a decisão de combater o sobrepeso que afeta uma em cada três crianças brasileiras. "Bolo? Aqui não tem bolo!", diz, brincando, a merendeira Neide Oliveira, enquanto pica cebolas para preparar a refeição dos 650 alunos da escola municipal Roberto Burle Marx, em Curicica. Tampouco serão servidos biscoitos ou pães com aditivos na hora do lanche: os alimentos ultraprocessados foram banidos este ano pela Prefeitura do Rio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No lugar deles, os alunos têm no cardápio frutas e hortaliças tipicamente brasileiras, mas esquecidas pela cozinha diária, como inhame, quiabo e caqui, uma fruta deliciosa que muitos a princípio confundiram com tomate na escola.

A julgar pelo apetite com que devoram a comida no refeitório com fileiras de mesas e cadeiras azuis, a escolha fez sucesso. E muitos confirmam: "Gosto de tudo aqui. É bom para minha saúde. Na casa como besteira, pizza, hambúrguer", admite Guilherme, de 15 anos.

A obesidade infantil "é uma epidemia não somente no Brasil, [mas também] no mundo", explica Marluce Fortunato, gerente da Unidade de Nutrição Annes Dias (Unad), vinculada à prefeitura do Rio, cujo programa é aplicado em escolas públicas e privadas, e também envolve professores para que promovam uma educação alimentar nas salas de aula. Trinta e um por cento das crianças e adolescentes brasileiros têm sobrepeso ou obesidade e, segundo o instituto Desiderata, mais de 80% com idades entre 5 e 19 anos haviam ingerido pelo menos um alimento ultraprocessado na véspera de serem entrevistados, como embutidos, bebidas açucaradas ou doces. "Com o conhecimento científico não resta mais dúvida que os alimentos processados são muito maléficos para a saúde. Eles são responsáveis hoje por 70% do adoecimento crônico no mundo", disse à AFP o pediatra Daniel Becker. Além disso, nas crianças causa um "fenômeno de obesidade com desnutrição", com carências que alteram a capacidade de atenção e o aprendizado, acrescenta.

Mas a substituição por produtos naturais é um desafio gigantesco: primeiro porque os ultraprocessados são fabricados com ingredientes que "viciam o paladar" e segundo porque têm uma distribuição maior e são mais baratos, segundo Becker. Sentado ao lado de Guilherme, seu amigo Lucas, de 14 anos, também se delicia com o frango, acompanhado de arroz e feijão. Mas confessa que ao sair da escola costuma comprar biscoito e salgadinhos. Para Fortunato, a escola precisa do envolvimento dos pais.