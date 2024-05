Primeiras reformas econômicas de Milei avançam para o Senado argentino

"Este é um primeiro passo fundamental para tirar a Argentina do pântano que foi as últimas décadas", celebrou Milei no X.

O projeto ultraliberal do presidente Javier Milei deu um primeiro passo nesta terça-feira (30), quando os deputados votaram a favor das suas reformas para desregulamentar a economia argentina, deixando o programa nas mãos do Senado após uma maratona que começou na véspera.

Para o analista político Gabriel Vommaro, a segunda versão do projeto de lei se deve ao fato de que Milei "está descobrindo como é difícil governar em geral e como é complicado governar a Argentina [...], e ele entende que precisa ser mais pragmático".

O pacote fiscal restaura um imposto sobre lucros eliminado pelo governo anterior e propõe regularizar ativos não declarados de até US$ 100 mil (R$ 517 mil, na cotação atual).

O deputado governista José Luis Espert o defendeu, dizendo que se trata do "primeiro tijolo de um sistema impositivo mais razoável que permitirá baixar os impostos para lutar contra a pobreza" que afeta a metade da população de 47 milhões de habitantes.

Na Câmara dos Deputados, o Liberdade Avança, partido de Milei, tem 38 deputados de 257 e foram necessárias negociações árduas com aliados e a chamada "oposição dialogante" para obter os votos.

A popularidade de Milei está em torno de 50%, segundo diversas pesquisas. Os apoios "se mantêm porque a polarização política se mantém e portanto não há para onde ir fora dessa estrutura do espaço político, que ainda é binária", disse Vommaro.

As centrais sindicais convocaram uma mobilização no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, contra a reforma trabalhista e o reajuste aplicado pelo governo, que tem implicado em milhares de demissões no Estado em um contexto de inflação de quase 290% anual.

Também convocaram uma greve nacional para 9 de maio, a segunda desde que Milei assumiu o cargo, que será antecedida por uma greve de transporte aéreo, terrestre, portuário e marítimo em 6 de maio.

A Argentina está mergulhada em uma grave crise econômica e social há anos. Milei prometeu superá-la, mas à custa de grandes sacrifícios. Embora tenha alcançado um superavit fiscal, o país sofre agora com o colapso do consumo e da indústria.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou uma queda de 2,8% na economia este ano e projetou uma inflação anual de 250%.

lm/nn/jc/aa/dd/ic/am