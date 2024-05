Primeiras reformas de Milei avançam na Câmara Baixa argentina

"Este é um primeiro passo fundamental para tirar a Argentina do pântano que foi as últimas décadas", celebrou Milei no X.

A maioria dos deputados votou "em geral" a favor da Lei de Bases na manhã desta terça-feira, após mais de 20 horas de debate, e depois discutiu cada um dos capítulos do projeto, que foram aprovados no início da tarde e passarão para o Senado.

Ao concluir a votação da Lei de Bases, o presidente da Câmara Baixa, Martín Menem, deu aos deputados um descanso de dez minutos a fim de seguir com o pacote fiscal do governo, de 100 artigos.

Na Câmara dos Deputados, o Liberdade Avança, partido de Milei, tem 38 deputados de 257.

A popularidade de Milei está em torno de 50%, segundo diversas pesquisas. Os apoios "se mantêm porque a polarização política se mantém e portanto não há para onde ir fora dessa estrutura do espaço político, que ainda é binária", disse Vommaro.

Dezenas de manifestantes repudiaram o projeto em frente ao Congresso até altas horas da noite de segunda-feira e alguns se estenderam até esta terça-feira, em concentrações convocadas por sindicatos e partidos da oposição.

"O que o governo nacional faz é basicamente vender o país, arruinar a população", declarou à AFP Manuel Crespo, um professor de 29 anos.

As centrais sindicais convocaram uma mobilização no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, contra o reajuste aplicado pelo governo, que tem implicado em milhares de demissões no Estado em um contexto de inflação de quase 290% anual.

Também convocaram uma greve nacional para 9 de maio, a segunda desde que Milei assumiu o cargo em dezembro, que será antecedida por uma greve de transporte aéreo, terrestre, portuário e marítimo em 6 de maio.

A Argentina está mergulhada em uma grave crise econômica e social há anos. Milei prometeu superá-la, mas à custa de grandes sacrifícios. Embora tenha alcançado um superavit fiscal, o país sofre agora com o colapso do consumo e da indústria.

