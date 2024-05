ONU adverte que ofensiva israelense em Rafah seria 'tragédia indescritível'

Enquanto o Hamas analisava o plano de trégua proposto nas conversas no Egito com mediadores americanos, egípcios e cataris, Netanyahu prometeu atacar Rafah "com ou sem acordo".

O responsável do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), Martin Griffiths, disse, nesta terça-feira (30), que uma ofensiva terrestre israelense na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, seria uma "tragédia indescritível".

A guerra na Faixa de Gaza começou após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, no qual comandos do movimento islamista mataram 1.170 pessoas, a maioria civis, e sequestraram por volta de 250, segundo uma estimativa da AFP baseada em dados oficiais israelenses.

Em represália, Israel lançou uma ofensiva contra o Hamas que já deixou 34.535 mortos, principalmente civis, segundo o Ministério da Saúde do território, governado pelo movimento islamista desde 2007.

