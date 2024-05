Nadal é eliminado em seu último torneio de Madri; Sinner e Alcaraz avançam

"Foi uma semana muito especial para mim. Tive a oportunidade de voltar a jogar aqui, nesta quadra que tanto me deu em todos os sentidos, no nível esportivo e emocional", declarou, visivelmente emocionado na quadra após a partida.

Primeiro cabeça de chave na ausência do sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, o italiano venceu em pouco mais de duas horas após sofrer no primeiro set, e neste ano acumula 28 vitórias e apenas duas derrotas.

Mais cedo o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz, números 2 e 3 do mundo sofreram mais do que o necessário em suas respectivas partidas para conseguirem avançar às quartas de final.

Já Alcaraz, que voltou às quadras neste torneio de Madri após se recuperar de uma lesão no antebraço, conseguiu vencer o alemão Jan-Lennard Struff (N.24) por 6-3, 6-7 (5/7) e 7-6 (7/4), numa reedição da final deste mesmo torneio em 2023.

Alcaraz parecia ter o jogo nas mãos no início do segundo set, depois de ter vencido o primeiro e de ter quebrado o primeiro serviço do adversário. Mas Struff, baseando o seu jogo num saque cada vez mais eficaz, começou a desestabilizar o espanhol e conseguiu empatar no final de um tie-break decidido com um ace.

No terceiro set, Alcaraz recuperou o domínio do jogo e contou com três match points com o serviço a seu favor quando vencia por 5-3, mas novamente o alemão reagiu e o jogo foi decidido num novo 'tie-break', desta vez vencido pelo espanhol.