Líderes democratas vão apoiar permanência de Johnson na presidência da Câmara

Os líderes democratas da Câmara nos EUA disseram nesta terça-feira, 30, que pretendem bloquear qualquer esforço para remover o presidente da Câmara Mike Johnson, agindo para proteger o líder republicano da retaliação de seu flanco de extrema direita após a aprovação de um pacote de ajuda externa que incluía financiamento para a Ucrânia.

O anúncio do líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, da líder democrata Katherine Clark e do presidente do Caucus Democrata Pete Aguilar pareceu acabar com a ameaça imediata ao cargo de Johnson, embora as suas perspectivas políticas a longo prazo permanecem incertas. Isso aconteceu no momento em que Johnson continua a enfrentar críticas de colegas republicanos enfurecidos por sua disposição de confiar nos votos democratas para aprovar uma legislação importante.

Em entrevista coletiva na manhã de terça-feira, Johnson disse que não solicitou ajuda de Jeffries ou de qualquer outra pessoa e não fez acordos para manter seu emprego. "O presidente da Câmara serve a todo o corpo. Sou um republicano conservador, um republicano conservador ao longo da vida - essa é a minha filosofia, esse é o meu histórico, e continuarei a governar com base nesses princípios", disse ele.