Kiev remove monumento soviético que exalta amizade com a Rússia

O monumento - esculturas de pedra que representam as autoridades ucranianas e russas da época da assinatura do tratado - ficava em um parque no centro de Kiev, como parte de um memorial que celebra "a amizade dos povos ucraniano e russo".

A prefeitura de Kiev anunciou, nesta terça-feira (30), o desmantelamento de um monumento soviético que evoca a amizade com a Rússia, no contexto da invasão russa da Ucrânia que provocou dezenas de milhares de mortes em dois anos.

Pouco depois do início da invasão, em 2022, as autoridades de Kiev retiraram duas estátuas de bronze que representavam os trabalhadores ucranianos e russos no mesmo local e rebatizaram o arco de metal do complexo arquitetônico de 'Arco da Liberdade do Povo Ucraniano', em vez de 'Arco da Amizade dos Povos', como era conhecido.

"A desmontagem pode demorar vários dias porque a composição é bastante maciça. Inclui quase 20 elementos, que pesam entre seis e sete toneladas", explicou a prefeitura.

O monumento será levado para um museu de Kiev.