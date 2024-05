Israel prepara envio de delegação ao Cairo para negociar cessar-fogo em Gaza

Israel está preparando uma delegação que será enviada ao Cairo nos próximos dias para discutir o fim dos combates na Faixa de Gaza, disseram autoridades israelenses e egípcias nesta terça-feira.

David Barnea, o chefe da agência de inteligência Mossad, está considerando uma viagem à capital egípcia nesta semana, depois que mediadores árabes apresentaram ao Hamas, no fim de semana, um acordo para libertar reféns mantidos pelo grupo em troca de uma pausa nos combates, disseram autoridades egípcias. Uma autoridade israelense disse na terça-feira que Israel poderia enviar uma delegação, dependendo dos desdobramentos das negociações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Israel disse que a proposta é a última chance de adiar uma ofensiva planejada na cidade de Rafah, no sul de Gaza, que suas autoridades esperam que destrua as unidades militares restantes do Hamas. Uma autoridade israelense disse que os preparativos para uma ofensiva em Rafah continuam.