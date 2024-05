Israel aguardará até quarta-feira por resposta do Hamas à proposta de trégua

Israel aguardará até a "noite de quarta-feira" por uma resposta do Hamas à proposta de trégua que está sendo negociada no Cairo, antes de decidir se envia uma delegação ao Egito, afirmou uma fonte do governo à AFP.

"Israel decidiu não enviar uma delegação ao Cairo imediatamente e tomará uma decisão quando o Hamas apresentar sua resposta", afirmou a fonte, que pediu anonimato. "Vamos aguardar até a noite de quarta-feira e, depois, decidiremos", acrescentou.