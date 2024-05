Irã interroga equipe de filme selecionado para competição em Cannes

As autoridades iranianas submeteram a interrogatórios membros da equipe de filmagem e atores do filme do aclamado diretor Mohammad Rasoulof que será exibido dentro da mostra competitiva do Festival de Cannes no mês que vem, informou o advogado do elenco nesta terça-feira (30).

As pessoas que trabalharam em "The Seed of the Sacred Fig" receberam pressões para que o filme fosse retirado do festival e os atores foram proibidos de sair do país, escreveu o advogado, Babak Paknia, na rede social X.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rasoulof, ganhador em 2020 do Urso de Ouro, o prêmio máximo do Festival de Cinema de Berlim, com seu filme contra a pena capital "Não Há Mal Algum", foi detido em julho de 2022.