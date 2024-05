Incêndios deixam quatro mortos em Paris

Quatro pessoas morreram em dois incêndios em edifícios residenciais em Paris, perto da Ópera e de uma movimentada estação ferroviária, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (30).

As equipes de resgate encontraram três corpos pouco depois das 8H00 (3H00 de Brasília) no sétimo andar de um prédio próximo da Ópera Garnier, no centro da capital.

"Os falecidos não conseguiram sair pela janela devido às grades instaladas para impedir a entrada dos ladrões pelo telhado", disse o prefeito do distrito central, Ariel Weil.