G7 chega a acordo para fechar térmicas a carvão sem captura de carbono até 2035

As potências do G7 decidiram, nesta terça-feira (30), suprimir progressivamente e no máximo até 2035 suas centrais elétricas a carvão, com exceção das dotadas de tecnologia de captura de carbono.

O carvão é o combustível fóssil mais poluente que existe e ambientalistas têm instado o G7 - bloco das economias mais desenvolvidas do mundo, que inclui Itália, Canadá, França, Alemanha, Japão, Reino Unido e Estados Unidos - a dar o exemplo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por isso, o grupo acordou "eliminar gradualmente a geração de eletricidade a partir do carvão em seus sistemas energéticos na primeira metade da década de 2030", anunciaram os países-membros em nota à imprensa, após uma reunião de seus ministros de Meio Ambiente e Energia em Turim (norte da Itália).