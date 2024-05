Ex-CEO da Binance é condenado a 4 meses de prisão nos EUA por lavagem de dinheiro

Zhao, um canadense de 47 anos, renunciou no final de 2023 ao cargo de CEO da plataforma de câmbio de criptomoedas que ele próprio fundou, como parte de um acordo firmado com autoridades americanas.

Segundo a investigação de duas agências do Departamento do Tesouro, a Binance não adotou as medidas necessárias para evitar que algumas transações fossem realizadas em benefício de grupos como Estado Islâmico (EI), Al Qaeda e Hamas.

Zhao se declarou culpado de violar as leis contra lavagem de capitais e a Binance concordou em pagar 4,3 bilhões de dólares (22,3 bilhões de reais, na cotação atual) para encerrar o caso contra a empresa.

De acordo com documentos judiciais, os promotores buscavam para Zhao uma sentença de três anos de prisão por um crime que normalmente termina com a suspensão da pena, além do pagamento de uma multa de 50 milhões de dólares (259,7 milhões de reais) já acordada com as autoridades quando ele se declarou culpado. Mas o juiz decidiu por um tempo substancialmente menor de prisão para o empresário.