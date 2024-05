Duas opositoras testemunham perante a Polícia da França por 'apologia ao terrorismo'

Duas políticas da oposição na França, da esquerda radical, prestaram depoimento à polícia nesta terça-feira (30) como parte de uma investigação por "apologia ao terrorismo", devido a declarações relacionadas ao conflito no Oriente Médio.

"Em que democracia os métodos antiterroristas são usados contra ativistas políticos, associativos ou sindicais?", disse Mathilde Panot diante de seus apoiadores, antes de depor perante a polícia judicial em Paris.

A presidente do grupo A França Insubmissa (LFI) no Parlamento, Panot, foi convocada por uma declaração publicada em 7 de outubro, quando o movimento islamista palestino Hamas lançou um ataque sem precedentes no território israelense.