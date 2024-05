Diretor-geral da AIEA viajará ao Irã na próxima semana

A viagem também foi confirmada pelo representante da Organização de Energia Atômica do Irã, Behrouz Kamalvandi.

"Podemos confirmar que Rafael Grossi estará no Irã nos dias 6 e 7 de maio", disse à AFP um porta-voz da agência nuclear da ONU.

Grossi participará "na primeira conferência internacional sobre energia nuclear" na província de Isfahan, informou a agência de notícias Tasnim.

Em 19 de abril, o diretor-geral já havia pedido moderação depois que autoridades americanas relataram um ataque israelense no Irã, em uma possível resposta à agressão contra Israel na semana anterior.

A organização internacional com sede em Viena ressaltou que as instalações nucleares iranianas não sofreram "nenhum dano" no ataque, que ocorreu em meio a tensões crescentes na região devido à guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.