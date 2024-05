Corte analisa legalidade da candidatura de favorito às presidenciais do Panamá

A Suprema Corte do Panamá começou a analisar, nesta terça-feira (30), a legalidade da candidatura presidencial do opositor direitista José Raúl Mulino, substituto do ex-presidente asilado Ricardo Martinelli e favorito a vencer as eleições do próximo domingo.

O órgão judicial informou, em nota, que os magistrados "acordaram se manter em uma sessão permanente até chegarem a uma decisão" sobre a ação apresentada contra o Tribunal Eleitoral (TE) por ter aceito a candidatura de Mulino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A corte não informou até quando estarão em sessão permanente, nem se a resolução será anunciada antes ou depois das eleições, gerando temores de uma crise política.