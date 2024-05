Conselho de transição do Haiti elege presidente

O novo conselho de transição do Haiti, que assumiu a chefia de Estado após a renúncia do controverso primeiro-ministro do país caribenho, elegeu nesta terça-feira (30) Edgard Leblanc como presidente do órgão de governo, durante cerimônia realizada em Porto Príncipe.

Leblanc terá um papel de coordenador no conselho presidencial, inaugurado na semana passada com o objetivo de restabelecer a ordem em um país devastado pela violência das gangues.