Com dois de Vini, Real Madrid empata com Bayern (2-2) na ida das semis da Champions

Bayern Munique e Real Madrid empataram nesta terça-feira (30) em 2 a 2 na Allianz Arena, no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, com Vinicius Junior marcando dois gols para o time 'merengue'. Em um duelo acirrado, com momentos de domínio para ambos os lados, o atacante brasileiro abriu o placar aos 24 minutos e a equipe alemã virou no início do segundo tempo com Leroy Sané (53') e Harry Kane (57', de pênalti). Mas Vini apareceu para deixar tudo igual na reta final (83') também convertendo uma penalidade máxima após Rodrygo ser derrubado na área.

O empate dá mais tranquilidade ao time espanhol para o jogo de volta na próxima quarta-feira no estádio Santiago Bernabéu. Os dois times vão decidir a vaga na grande final que será disputada em Wembley no dia 1º de junho contra o vencedor da outra semifinal, entre Borussia Dortmund e PSG.

Em um caldeirão vermelho e branco com 75 mil espectadores, que incluía um espetacular mosaico em homenagem à lenda Franz Beckenbauer atrás de um dos gols, o Bayern entrou em campo acelerado e encurralou o Real Madrid, incapaz de emendar três passes durante os primeiros 15 minutos. Harry Kane e Leroy Sané criaram e desperdiçaram as três chances iniciais (1', 6' e 7'). Especialmente dolorosa para os bávaros foi a primeira, logo aos 42 segundos, com um milagroso Andriy Lunin defendendo com a perna um chute à queima-roupa de Sané. O time mais vezes campeão da Champions não se deixou intimidar, suportando bravamente o bombardeio dos donos da casa, que foi se dissipando sem recompensa.

Aos 20 minutos o jogo já era de Toni Kroos, um iceberg para tirar a bola da sua área, mas também capaz de quebrar a defesa rival ao meio com um passe espetacular para Vinicius marcar o primeiro. O brasileiro levou o sul-coreano Kim Min-jae ao centro do campo para fintá-lo com o corpo e ficar sozinho diante de Manuel Neuer no primeiro chute do time espanhol. Kroos havia indicado com o dedo onde iria colocar a bola e o fez milimetricamente.