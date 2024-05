Bia Haddad perde de virada para Swiatek, que avança às semifinais em Madri

Após começar com ótimo desempenho, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia não resistiu e foi eliminada do torneio WTA 1000 de Madri nesta terça-feira (30) ao perder de virada para a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, com parciais de 4-6, 6-0 e 6-2.

Apesar de ter sofrido o primeiro break da partida no quarto game, Bia Haddad (N.14) reagiu e quebrou o saque da adversária para conquistar o primeiro set em uma hora de jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Swiatek aproveitou o relaxamento da brasileira após o esforço na primeira parcial e reagiu de forma avassaladora aplicando um 'pneu' (6-0). A polonesa pressionou Bia Haddad que mais uma vez sofreu a quebra nos dois primeiros games em que sacou, no set decisivo.