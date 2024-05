Bayern e Real Madrid empatam (2-2) na ida das semifinais da Champions

Bayern Munique e Real Madrid empataram nesta terça-feira (30) em 2 a 2 na Allianz Arena, no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, com Vinicius Junior marcando dois gols para o time merengue.

Num duelo acirrado, o atacante brasileiro abriu o placar aos 24 minutos e a equipe alemã virou no início do segundo tempo com Leroy Sané (53') e Harry Kane (57', de pênalti).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas Vini apareceu para deixar tudo igual na reta final (83') também convertendo uma penalidade máxima após Rodrygo ser derrubado na área.