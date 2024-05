Ativistas ocupam prédio da Universidade de Columbia para protestar contra guerra em Gaza

Manifestantes da Universidade de Columbia ocuparam um prédio do campus na manhã desta terça-feira (30), intensificando o confronto com as autoridades universitárias, à medida que os protestos pró-palestinos continuam em muitas outras unidades de ensino superior nos Estados Unidos.

A ocupação do Hamilton Hall, na prestigiada instituição de Nova York, ocorreu horas depois que as autoridades de Columbia anunciaram o início da suspensão de estudantes por não cumprirem uma ordem de retirada do acampamento que haviam montado nos jardins do campus.

Jovens com os rostos cobertos quebraram janelas e bloquearam as entradas do edifício com mesas de metal, segundo imagens compartilhadas nas redes sociais.