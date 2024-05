Ataques russos na cidade ucraniana de Kharkiv deixam um morto e nove feridos

A Rússia intensificou recentemente os ataques contra as ferrovias ucranianas, essenciais para o comércio, o transporte de civis e o abastecimento militar.

Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas nesta terça-feira (30) em ataques russos contra Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, alvo militar das forças de Moscou, anunciaram as autoridades locais em um balanço atualizado.

O governador da região de Kharkiv, Oleg Synegobov, informou que as forças russas atacaram a cidade do nordeste da Ucrânia com "bombas aéreas teleguiadas".

Um civil morreu, anunciou, ao revisar o balanço inicial de duas vítimas fatais. O número de feridos subiu para nove.

A empresa Ukrzaliznitsia afirmou que o falecido - um homem de 24 anos, que deixa um filho - e um dos feridos eram funcionários do grupo.