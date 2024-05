Ataque contra mesquita no Afeganistão deixa seis mortos

Seis pessoas morreram em um ataque contra uma mesquita na região oeste do Afeganistão, informou o governo talibã nesta terça-feira.

"Uma pessoa não identificada abriu fogo contra os fiéis civis na segunda-feira à noite, no distrito de Guzara, na província de Herat", afirmou o porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Mateen Qani.

"Seis civis foram martirizados e um ficou ferido", acrescentou na rede social X.