Argentina: Câmara aprova Lei Bases após sessão de 29 horas; agora projeto será votado no Senado

Dentre as conquistas da Lei Bases, as reformas permitirão a privatização de cerca de 10 empresas estatais, incluindo a companhia aérea Aerolíneas Argentina. Além disso, a Lei busca facilitar a contratação de trabalhadores pelas empresas do setor privado. Dentre as mudanças, foi aprovada a ampliação do período probatório de trabalhadores para 6 meses, e foi criada uma multa recisória para demissões sem justa causa.

"Este é o primeiro passo fundamental para tirar a Argentina do pântano das últimas décadas", escreveu Milei no X.