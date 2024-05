Amazon triplica lucro no 1ºT para US$ 10,4 bi

A Amazon faturou US$ 143,3 bilhões (R$ 741 bilhões, na cotação atual) no primeiro trimestre e obteve um lucro líquido de US$ 10,4 bilhões (R$ 53,7 bilhões), resultados superiores ao esperado pelo mercado.

A gigante mundial do comércio eletrônico e da computação em nuvem deve esse avanço principalmente aos lucros da AWS, sua divisão de nuvem, que se beneficia do apetite das empresas por serviços de computação remota e inteligência artificial (IA).