Tulipas nos Países Baixos, ameaçadas pela mudança climática e pelo Brexit

A mudança climática, com invernos excessivamente chuvosos, e o aumento dos controles devido ao Brexit, aumentam o medo entre os produtores das famosas tulipas dos Países Baixos, o orgulho do país. "O clima mudou. Nós vemos isso. Temos mais períodos de chuva. No ano passado choveu, choveu, choveu e [hoje] vemos os resultados", diz Arjan Smit, cuja família cultiva esta flor desde 1940, entre extensos campos de tulipas vermelhas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Como o inverno foi muito chuvoso, as flores não criaram raízes suficientes para buscar água, e isso é perigoso para as colheitas, explica Smit, em um dia de clima inconstante no final de abril.

"Às vezes é difícil. O inverno passado foi muito chuvoso. No total, no nosso setor, perdemos entre 8% e 9% dos bulbos no campo. A água os matou", explica esse profissional, de 55 anos. Vistas de cima, as fileiras de flores coloridas parecem perfeitas. Mas de perto é possível ver espaços vazios e lamacentos, onde a chuva impediu o crescimento das tulipas. Smit também teme os períodos de calor, porque suas flores "não têm raízes suficientes para beber toda a água de que precisam". Isso requer vigilância constante.

Com as primaveras e os verões cada vez mais quentes, Smit diz que precisa regar regularmente os seus campos mais que o dobro do que fazia uma década atrás. Sua empresa Smit Flowers produz 11 milhões de tulipas de diferentes variedades, cultivadas ao longo do ano, alternando métodos naturais e em estufa. Utilizando painéis solares e água de chuva reutilizada, Smit afirma fazer o seu melhor para cultivar de forma sustentável, em um setor criticado pelo seu impacto ambiental. A mudança climática é um desafio a longo prazo. Mas os produtores temem uma ameaça mais iminente: o aumento dos controles fronteiriços depois do Brexit.

A partir de 30 de abril, as verificações físicas serão obrigatórias para muitas plantas e flores que entram no Reino Unido. Nos dois países, separados pelo Mar do Norte, os comerciantes estão preocupados com possíveis atrasos e deterioração dos produtos. Tim Rozendaal, da associação holandesa de flores VGB, explica à AFP que ainda há "incerteza sobre os prazos de espera" e a falta de capacidade para realizar os controles.