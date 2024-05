Queda de ônibus em abismo deixa 23 mortos no norte do Peru

O acidente de um ônibus que caiu em um abismo em uma estrada rural remota no norte do Peru deixou ao menos 23 mortos e mais de 15 feridos, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (29).

"Aconteceu uma tragédia no caminho para Sorochuco. Houve 23 mortes em um acidente de trânsito", disse a promotora Olga Bobadilla à rádio RPP.

"Estamos na serra e a estrada é bastante acidentada, é uma estrada de terra com buracos e o ônibus caiu em um abismo", acrescentou.