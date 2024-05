Primeiro-ministro pró-independência da Escócia renuncia

Yousaf, de 39 anos, foi eleito líder do SNP, o Partido Nacional Escocês, em março de 2023, após a renúncia de Nicola Sturgeon.

A superação das atuais divisões políticas "só pode ser feita por outra pessoa no comando", declarou em coletiva de imprensa, acrescentando que permanecerá no cargo até que o seu sucessor seja nomeado.

Na quinta-feira, ele anunciou o fim da coalizão governamental entre seu partido e os ambientalistas, uma semana depois de renunciar a um compromisso climático fundamental.

O SNP, o grupo com maior número de deputados no Parlamento local de Edimburgo, governa desde 2021 graças a uma coalizão com os Verdes.

As oposições Conservadora e Trabalhista apresentaram moções de censura contra Yousaf, que serão submetidas a votação esta semana. Os Verdes anunciaram que votarão contra o primeiro-ministro.