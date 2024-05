Plano de trégua proposto ao Hamas inclui cessar-fogo de 40 dias, diz ministro

O ministro britânico das Relações Exteriores, David Cameron, afirmou, nesta segunda-feira (29), que o plano proposto ao grupo palestino islamista Hamas para uma trégua em Gaza inclui um cessar-fogo de quarenta dias.

Cameron disse em Riad durante o Fórum Econômico Mundial que o Hamas recebeu "uma oferta muito generosa de um cessar-fogo de 40 dias, a libertação potencial de milhares de prisioneiros palestinos, em troca da liberação dos reféns" cativos em Gaza desde o ataque de 7 de outubro.

Uma delegação do Hamas deve se reunir nesta segunda no Cairo com representantes do Egito e Catar para dar uma resposta à última proposta de trégua em Gaza após quase sete meses de guerra.