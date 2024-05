Petróleo cai por expectativa de trégua em Gaza

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta segunda-feira (29) em meio à expectativa nos mercados por uma eventual trégua na Faixa de Gaza. O barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa para entrega em junho, caiu 1,22%, para 88,40 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano para vencimento no mesmo mês, recuou 1,45%, para 82,63 dólares. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, que visitou a Arábia Saudita antes de chegar a Israel na terça-feira, disse "esperar" uma resposta favorável do Hamas a uma proposta que classificou de "extraordinariamente generosa da parte de Israel".

Blinken também reiterou a oposição de seu país a uma ofensiva israelense na superlotada cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, que se transformou em um gigantesco campo de refugiados com mais de um milhão e meio de palestinos em condições sanitárias catastróficas. Uma reunião está ocorrendo no Cairo entre representantes de Egito e Catar, mediadores junto com os Estados Unidos, e do Hamas, que deve dar uma resposta à proposta negociada entre Israel e Egito. "Na semana passada, o mercado de petróleo subiu porque não havia avanços nas negociações e os corretores estavam preocupados que algo ruim pudesse ocorrer no fim de semana", lembrou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.