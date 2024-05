Opositora Gálvez critica Sheinbaum no debate presidencial mexicano

"Candidata de mentiras" e "candidata do narcotráfico": a opositora de centro-direita, Xóchitl Gálvez, atacou duramente no domingo (28) a sua rival, a esquerdista Claudia Sheinbaum, favorita nas eleições presidenciais de 2 de junho no México, no segundo debate presidencial. Apoiada por três partidos, a ex-senadora de centro-direita, de 61 anos, tentou reduzir a desvantagem nas pesquisas atacando incansavelmente Sheinbaum, ex-prefeita da Cidade do México, que defendeu o histórico econômico e social do atual governo de esquerda. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Terceiro nas pesquisas, o centrista Jorge Álvarez Máynez, de 38 anos, foi mais comedido, às vezes atacando mais a adversária Gálvez do que Sheinbaum, candidata do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), o partido no poder.

Morena se tornou "um partido do narcotráfico", acusou imediatamente Gálvez, denunciando a "extorsão" sofrida pelos produtores de abacate e limão pelo crime organizado. "Os abraços com os criminosos acabaram", acrescentou, acusando o governo de uma política de segurança negligente com os criminosos. "O único governo 'narco' foi o do (ex-presidente Felipe) Calderón (2006-2012)", respondeu Sheinbaum, chamando sua opositora de "corrupta" e denunciando sua "calúnia". "Candidata do narcotráfico", respondeu Gálvez ao final do debate.