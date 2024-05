Nove militares morrem em acidente de helicóptero na Colômbia

Nove militares morreram no norte da Colômbia em um acidente de helicóptero quando viajavam para o departamento de Bolívar (norte), onde o Exército enfrenta o maior cartel de cocaína, informaram autoridades nesta segunda-feira (29).

"Lamento a morte dos nove integrantes do voo do helicóptero do Exército que caiu e que estava abastecendo de tropas o sul de [departamento de] Bolívar nas operações contra o Clã do Golfo", indicou o presidente Gustavo Petro em X, antes Twitter.

O mandatário nem a instituição castrense especificaram as razões do acidente. Também não indicaram se teve relação com o cartel de origem paramilitar, conhecido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o nome que reivindicam seus mais de 4 mil combatentes, segundo dados da inteligência militar.