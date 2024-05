Manifestantes na Universidade Columbia desafiam ultimato para desmontar acampamento

As autoridades de Columbia, em Nova York, disseram nesta segunda em um comunicado que os manifestantes deveriam desmontar as tendas que instalaram no jardim principal antes das 14h locais (15h em Brasília).

A Universidade de Columbia, epicentro dos protestos pró-palestinos nos Estados Unidos, vivia, nesta segunda-feira (29), um clima de tensão depois de as negociações fracassarem e os estudantes desafiarem o ultimato para evacuar o acampamento que montaram dentro do local.

Também anunciaram que a universidade não "dispensará os investimentos de Israel", mas se ofereceram para elaborar um calendário acelerado que "revise as novas propostas dos estudantes" e "realizar investimentos em saúde e educação em Gaza".

Apesar do ultimato e da ameaça de suspensão, um grupo de estudantes convocou os manifestantes para "protegerem o acampamento".

As manifestações contra a guerra em Gaza e sua enorme baixa de civis representam um desafio para as autoridades universitárias, que tentam equilibrar o direito à liberdade de expressão com as reclamações de que os protestos geraram ações antissemitas, violência e ameaças.