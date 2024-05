Governadora aliada de Trump reconhece ter matado cadela 'indomável'

Kristi Noem, governadora de Dakota do Sul e possível companheira de chapa de Donald Trump, causou comoção nos Estados Unidos ao revelar que matou com um tiro sua cadela por ser "indomável", e também uma cabra que cheirava mal.

"Poste uma foto com seu cachorro que não envolva atirar nele e jogá-lo em uma cova", escreveram na postagem que também continha fotos deles com animais.

A equipe do presidente, o democrata Joe Biden, aproveitou para publicar uma foto da governadora com Trump. "Kristi Noem gaba-se de ter atirado em seu cachorro", postou a equipe de campanha na rede social X.

No programa de televisão The View, as apresentadoras não mediram palavras.

"A única mulher que conheço que mata cães é Cruella, e é uma vilã de um filme da Disney", disse uma delas. "Às vezes, os cães são como seus filhos. São seus bebês peludos", opinou outra.

Noem afirma no livro que matou Cricket para mostrar que está preparada, tanto na política quanto na vida, para fazer o necessário, mesmo que seja "feio" e "difícil".

No domingo, ele escreveu no X que "as pessoas buscam líderes autênticos, dispostos a aprender com o passado e que não recuam diante de desafios difíceis".

"Como expliquei no livro, não foi fácil. Mas, frequentemente, o que é fácil não é o que deve ser feito", acrescentou.

Hillary Clinton, candidata democrata derrotada por Trump em 2016, publicou um comentário nessa mesma rede social que havia feito em 2021: "Não vote em alguém a quem você não confiaria seu cachorro". "Continua atual", frisou.

