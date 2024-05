Financial Times e OpenAI assinam acordo sobre conteúdo

O jornal Financial Times (FT) e a OpenAI, criadora do ChatGPT, assinaram um contrato, nesta segunda-feira (29), que permitirá que a start-up de Inteligência Artificial (IA) integre parte do conteúdo do jornal em suas respostas.

O acordo permitirá que o ChatGPT dê a seus usuários "resumos de temas atuais atribuídos ao FT, citações e links em resposta a perguntas", indicou um comunicado do jornal.

Essa "parceria estratégica" ajudará a melhorar a utilização dos modelos do OpenAI, assegurou o FT.