Familiares de reféns vistos em vídeo do Hamas pedem libertação imediata

Os familiares de dois reféns israelenses vistos no sábado em um vídeo difundido pelo Hamas, pediram, nesta segunda-feira (29), sua libertação imediata, quando renascem as esperanças de uma trégua na Faixa de Gaza.

Uma reunião está prevista nesta segunda no Cairo, a capital egípcia, entre representantes de Egito, Catar, países mediadores com os Estados Unidos, e Hamas, que dará sua resposta a uma proposta negociada entre Israel e Egito.

"Alma passou mais dias sem seu pai do que com ele, vendo-o apenas em fotos e posters", disse, por sua vez, Lishay Lavi-Miran, esposa de Omri Miran, ao se referir a sua filha de um ano.

"Uma oferta muito generosa de cessar-fogo de 40 dias, libertação de milhares de presos palestinos em troca da libertação dos reféns" foi apresentada ao Hamas, declarou nesta segunda em Riade o chefe da diplomacia britânica, David Cameron.

A guerra explodiu em 7 de outubro, com o ataque sem precedentes de comandos do Hamas no sul de Israel, no qual morreram 1.170 pessoas, sobretudo civis, segundo uma estimativa baseada em dados oficiais.

Os islamistas sequestraram 250 pessoas e 129 continuam retidas em Gaza, das quais umas 34 teriam morrido, segundo as autoridades israelenses.

Como represália, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, no poder em Gaza desde 2007, e lançou uma campanha militar contra o território que até agora deixou 34.488 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do governo islamista.

