Eva Green, Omar Sy e Lily Gladstone anunciados como integarante do júri do Festival de Cannes

As estrelas francesas Eva Green e Omar Sy serão integrantes do júri do Festival de Cannes, assim como o diretor espanhol Juan Antonio Bayona, anunciou a organização do evento nesta segunda-feira.

Eles terão a companhia da atriz americana de origem indígena Lily Gladstone, indicada ao Oscar e que venceu vários prêmios por seu papel em "Assassinos da Lua das Flores", de 2023.

A atriz e diretora americana Greta Gerwig, celebrada pelo sucesso de bilheteria "Barbie", presidirá o júri do festival, que acontecerá de 14 a 25 de maio.