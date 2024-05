EUA repreende Brasil e outros países da América Latina em relatório sobre sequestro parental

Até o fim de 2023, entre os países da América Latina, o Brasil liderava a lista com 21 casos ainda sem ´solução com os Estados Unidos

"Lamentavelmente, existem países que relutam a ratificar ou aderir à Convenção [de Haia] e outros que, embora sejam sócios do tratado, não cumprem seus compromissos", afirma o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, citado no relatório anual.

Até o fim de 2023, entre os países da América Latina, o Brasil liderava a lista com 21 casos ainda sem resolver com os Estados Unidos. "Em 2023, duas crianças retornaram aos Estados Unidos vindas do Brasil", mas houve "atrasos por parte das autoridades judiciais" no processamento de alguns casos, afirma Washington.

A Argentina, por sua vez, tinha dois casos sem resolver, um deles há 13 anos e seis meses, "o mais longo do Departamento [de Estado] no mundo", diz o texto.

Quanto ao Equador, com dois casos em 2023, preocupa aos Estados Unidos que a dissolução do Congresso tenha impedido a votação de reformas no código de menores.