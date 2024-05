Dois integrantes do comando de campanha da opositora Machado detidos na Venezuela

Dois integrantes do comando de campanha da líder opositora María Corina Machado foram detidos no domingo na Venezuela depois que participarem em um comício das eleições presidenciais de 28 de julho, denunciaram partidos da oposição. O governo não comentou a informação.

As detenção de Ámbar Márquez e Víctor Castillo, membros do comando de campanha de Machado no estado de Portuguesa (centro), aconteceu um dia após a detenção de Óscar Castañeda, integrante do partido da líder opositora, que discursou no mesmo ato de campanha.

"Três dirigentes foram detidos nas últimas 24 horas", anunciou na rede social X o partido de Machado, 'Vente Venezuela'.