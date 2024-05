Cresce esperança de trégua entre Hamas e Israel em Gaza em plenas negociações

Uma delegação do Hamas deve se reunir, nesta segunda-feira (29), no Cairo, com representantes do Egito e do Catar para discutir uma proposta de trégua que inclua a libertação de reféns mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza, onde continuam os bombardeios israelenses. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, na Arábia Saudita, a primeira etapa de uma nova viagem que o levará também a Israel e à Jordânia, garantiu que se sente "otimista" para que o movimento islamista aceite a proposta israelense, "extraordinariamente generosa". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na capital egípcia, está prevista uma reunião entre Egito e Catar - países mediadores juntamente com os Estados Unidos - e o Hamas, para dar uma resposta à trégua negociada entre Israel e o Egito.

O ministro britânico das Relações Exteriores, David Cameron, afirmou no Fórum Econômico Mundial, em Riade, que o plano proposto ao Hamas incluía um cessar-fogo de 40 dias, assim como "a libertação potencial de milhares de prisioneiros palestinos em troca da liberação dos reféns". "É absolutamente necessário que qualquer cessar-fogo seja permanente e não temporário", declarou, por sua vez, o ministro saudita das Relações Exteriores, Fayçal bin Farhan. O ministro das Relações Exteriores do Egito, Samed Shoukry, disse que a proposta levou em conta "as posições de ambas as partes".

Embora ainda não haja uma "decisão final", Shoukry mostrou-se esperançoso e disse esperar que "todos estejam à altura das circunstâncias". Zaher Jabareen, membro da ala política do Hamas da equipe de negociação, disse à AFP que ainda "é muito cedo para falar de uma atmosfera positiva nas negociações. "O movimento recebeu a resposta israelense e está em fase de consulta para responder", insistiu, reiterando as exigências de um cessar-fogo permanente no território palestino, uma medida que Israel sempre negou. Até agora, todas as negociações realizadas não conseguiram chegar a um acordo que inclua uma trégua, a liberação de reféns e mais ajuda humanitária para Gaza. Em meio aos esforços diplomáticos para acabar com a guerra, Antony Blinken participa nesta segunda-feira em Riade de uma reunião do Fórum Econômico Mundial sobre o conflito. "O Hamas tem diante de si uma proposta extraordinariamente generosa de Israel", disse ele. "Eles têm que tomar uma decisão, e têm que tomá-la rapidamente (...) espero que tomem a decisão certa", afirmou sobre os líderes do movimento islamista.

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, presente na reunião, pediu no domingo a Washington que evite que Israel lance uma ofensiva contra Rafah. "Os Estados Unidos são o único país capaz de impedir Israel de cometer um crime", declarou. A comunidade internacional e as organizações humanitárias temem um banho de sangue se Israel lançar a ofensiva contra Rafah, no extremo sul do enclave, onde estão amontoados quase 1,5 milhão de deslocados, e contra a qual Israel quer lançar uma ofensiva terrestre. "Vivemos no inferno", disse Hanan Saber, uma palestina de 41 anos que chegou deslocada a essa localidade.