Com fortes chuvas no Quênia, represa desaba e deixa dezenas de mortos

Uma represa desabou no oeste do Quênia na madrugada desta segunda-feira, 29, matando pelo menos 45 pessoas e deixando dezenas desaparecidas depois que a água varreu casas e bloqueou uma estrada importante, informou o Ministério do Interior local. A Represa Old Kijabe, localizada na área de Mai Mahiu, na região do Grande Vale do Rift, propensa a inundações repentinas, desabou e a água transbordou rio abaixo, carregando lama, rochas e árvores arrancadas, disse o oficial de polícia Stephen Kirui à Associated Press. Veículos ficaram presos nos destroços em uma das rodovias mais movimentadas do Quênia e paramédicos trataram dos feridos enquanto as águas submergiam grandes áreas. A Cruz Vermelha do Quênia disse que 109 pessoas foram hospitalizadas enquanto outras 49 estavam desaparecidas.

William Lokai disse à Citizen TV que foi acordado por um estrondo alto e pouco depois, sua casa foi inundada pela água. Ele escapou pelo telhado junto com seu irmão e filhos. Chuvas contínuas no Quênia causaram inundações que já mataram quase 100 pessoas e adiaram a abertura das escolas. Fortes chuvas têm atingido o país desde meados de março e o Departamento de Meteorologia alertou para mais chuvas. O Ministro do Interior do Quênia, Kithure Kindiki, ordenou a inspeção de todas as represas públicas e privadas e reservatórios de água dentro de 24 horas a partir da tarde de segunda-feira para evitar futuros incidentes. O ministério disse que recomendações para desocupações e reassentamento seriam feitas após a inspeção. A Autoridade Nacional de Rodovias do Quênia emitiu um alerta avisando aos motoristas para se prepararem para o tráfego intenso e detritos que bloquearam as estradas ao redor de Naivasha e Narok, a oeste da capital, Nairóbi.