China: Xi Jinping viaja para Europa pela primeira vez em 5 anos na próxima semana

O presidente da China, Xi Jinping, visitará França, Sérvia e Hungria na próxima semana, enquanto Pequim parece procurar um papel maior no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A visita de Xi, que também é chefe do Partido Comunista chinês, é a primeira à Europa em cinco anos e "injetará um novo impulso ao desenvolvimento pacífico do mundo", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, em um briefing diário nesta segunda-feira.

O Ministério das Relações Exteriores chinês disse que as visitas de Xi começarão em 5 de abril e terminarão em 10 de abril, sem dar maiores detalhes. Washington prestará atenção na visita, em busca de quaisquer sinais de diminuição do apoio aos principais objetivos da política externa dos EUA.

O presidente francês, Emmanuel Macron, suscitou preocupações em Washington durante uma visita à China no ano passado, depois de dizer que a França não seguiria cegamente os EUA ao envolver-se em crises que não são da sua conta - uma aparente referência às exigências da China de unificação com Taiwan. Fonte: Associated Press