Ator francês Gérard Depardieu será julgado em outubro por supostas agressões sexuais

O ator francês Gérard Depardieu, acusado de ter agredido sexualmente duas mulheres em 2021, será julgado em outubro, informou o Ministério Público de Paris, depois de que o astro do cinema foi liberado após um interrogatório policial nesta segunda-feira (29). O ator de 75 anos foi detido pela polícia judiciária de Paris, onde foi intimado a comparecer para um interrogatório sobre supostas agressões sexuais a duas mulheres em uma nova etapa da saga judicial contra essa lenda do cinema. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O ator foi liberado horas depois e o Ministério Público anunciou durante a tarde que ele será julgado em outubro.

"Gérard Depardieu recebeu uma convocação para comparecer ante o tribunal [...] por agressões sexuais provavelmente cometidas em setembro de 2021 em prejuízo de duas vítimas durante a filmagem do filme 'Les Volets Verts'", indicou o Ministério Público. A primeira mulher, que o denunciou em fevereiro, é uma cenógrafa que trabalhou na produção de "Les Volets verts", de Jean Becker, e que acusa o ator de agredi-la sexualmente em 2021. A denunciante declarou em março ao site Mediapart que o ator fez comentários indecentes e depois a "agarrou brutalmente" e "esfregou sua cintura, a barriga, até os seios".

"É um alívio", declarou à AFP Carine Durrieu-Diebolt, advogada que representa a cenógrafa. "Sem dúvida, há outras vítimas. Até agora, entre 20 e 25 mulheres denunciaram incidentes que vão desde o menosprezo à violência de gênero, passando pelo assédio e pela agressão sexual. É o momento que seja julgado", acrescentou a advogada, que também defende uma mulher que denunciou o ator por supostos crimes que podem ter ocorrido em 2014. Segundo a Mediapart, outro mulher, que era assistente de direção na mesma filmagem, acusa o ator de violência sexual e também o processou. O julgamento do ator abordará essas duas acusações. Mas Depardieu também foi acusado por uma ex-assistente de direção - que denuncia atos semelhantes ocorridos em 2014. Segundo a emissora BFMTV, a suposta agressão aconteceu durante as filmagens do curta-metragem "Le Magicien et les Siamois", de Jean-Pierre Mocky. A denunciante, que tinha 24 anos no momento da agressão, apresentou queixa no dia 9 de janeiro. Ela acusa Depardieu de utilizar "palavras indecentes" em sua mansão em Paris.

Em uma entrevista ao jornal regional 'Le Courrier de l'Ouest' em fevereiro, a mulher, que deseja permanecer no anonimato, também citou as mãos do ator "por todo o corpo" durante as filmagens. É a primeira vez que Depardieu que esteve sob custódia policial por supostas agressões sexuais, embora no passado tenha sido preso por um acidente de moto em estado de embriaguez. "Nunca abusei de uma mulher", garantiu o ator em uma carta aberta publicada em outubro de 2023 pelo jornal Le Figaro, em referência às acusações de Charlotte Arnould.