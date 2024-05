Tornados deixam ao menos cinco mortos no centro dos EUA

Um número excepcional de tornados varreu partes de Oklahoma e outros estados próximos das Grandes Planícies na região central dos Estados Unidos, deixando ao menos cinco mortos, informaram as autoridades e a imprensa local neste domingo (28).

Depois dos 78 tornados registrados na sexta-feira, principalmente em Iowa e Nebraska, no sábado foram contabilizados mais 35 do norte do Texas até o Missouri, segundo o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As tempestades provocaram até 180 mm de chuvas em algumas localidades em questão de horas e os meteorologistas advertiram para um risco persistente de condições climáticas extremas neste domingo, incluindo inundações repentinas, granizo e novos tornados.