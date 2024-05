Primeira-ministra da Itália anuncia que será candidata nas eleições europeias

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, anunciou neste domingo que vai disputar as eleições para o Parlamento Europeu como o primeiro nome da lista do partido Irmãos de Itália, uma manobra que visa impulsionar o partido de extrema-direita.

A legenda de Meloni foi a mais votada nas eleições nacionais de 2022, com 26%, e as pesquisas apontam que deve obter um resultado similar nas eleições europeias de junho.

Com Meloni no topo da lista, o partido pode aproveitar sua popularidade, embora as regras da União Europeia estabeleçam que um candidato vencedor que já ocupa um cargo ministerial deve renunciar imediatamente ao Parlamento do bloco.