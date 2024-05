Papa Francisco preside missa para multidão em Veneza, sua primeira viagem em meses

O papa Francisco presidiu neste domingo (27) uma missa em Veneza na qual alertou para o impacto do turismo sobre o meio ambiente, em sua primeira viagem em sete meses devido a seu estado de saúde delicado.

Jorge Bergoglio destacou a "beleza encantadora" da cidade e mencionou os "vários problemas que a ameaçam", incluindo a mudança climática, "a fragilidade de seu patrimônio cultural" e o turismo de massa.

"Veneza está unida às águas sobre as quais está assentada e, sem o cuidado e a proteção deste ambiente natural, poderia até deixar de existir", alertou o argentino durante a homilia.

A visita do papa coincide com a recente entrada em vigor em Veneza da cobrança de uma taxa de entrada de 5 euros (5,35 dólares, 27 reais) para os turistas que visitam a cidade por um dia, com objetivo de proteger a localidade, que está na lista de patrimônio da humanidade da Unesco.