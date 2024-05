Inter de Milão comemora seu 20º 'Scudetto' com vitória sobre o Torino

A Inter de Milão venceu o Torino por 2 a 0 neste domingo (28), antes de iniciar a comemoração do seu 20º 'Scudetto' pelas ruas da capital lombarda, após a conquista do título da Serie A 2023-24 na segunda-feira (22) com o triunfo no clássico contra o grande rival Milan. Neste domingo os campeões venceram com uma dobradinha em cinco minutos do turco Hakan Calhanoglu (56' e 60', de pênalti). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os 'nerazzurri' sofreram no primeiro tempo diante de uma equipe do Torino que teve as duas melhores oportunidades através do colombiano Duván Zapata no início da partida (15' e 17').

Mas a expulsão de Adrien Tameza logo após o intervalo mudou o rumo do jogo. O zagueiro camaronês do Torino recebeu o cartão vermelho após dar uma entrada dura em Henrij Mkhitaryan quando o meio-campista armênio avançava na direção do gol. Graças a esta 28ª vitória em 34 jogos, com apenas uma derrota, a Inter aumentou a vantagem sobre os seus dois principais perseguidores, Milan (2º) e Juventus (3º), que empataram sem gols no sábado. O Milan está 19 pontos atrás do seu grande rival, enquanto a Juventus amarga uma distância de 24 pontos em relação aos novos campeões.

Até o final da atual temporada, no dia 26 de maio, os jogadores comandados pelo técnico Simone Inzaghi t~em a oportunidade de quebrar vários recordes da Serie A, incluindo o de maior diferença entre o primeiro e o segundo colocado (22 pontos entre Inter e Roma na temporada 2006-07). "Estamos convencidos de que este grupo de jogadores ainda pode jogar em alto nível por muito tempo", alertou Massimiliano Farris, assistente de Inzaghi. A partida foi apitada pela primeira vez na Serie A por um trio feminino, formado por Maria Sole Ferrieri Caputi e as assistentes Tiziana Trasciatti e Francesca Di Monte. Os novos campeões italianos embarcaram em um ônibus e desfilaram pelas ruas de Milão acompanhados durante todo o trajeto por dezenas de milhares de 'tifosi'.

A delegação pretende chegar ao 'Duomo', a catedral da capital lombarda, ao entardecer para continuar as comemorações pela conquista do 'Scudetto' que comemoraram o vigésmio 'Scudetto'. Em outro jogo deste domingo, o Bologna (4º) perdeu a chance de empatar em pontos com a Juventus ao não passar do empate em 1 a 1 em casa diante da Udinese (18º), que contou com a estreia de seu novo técnico: o ex-jogador campeão mundial de 2006, Fabio Cannavaro. Com o ponto, o Bologna continua a dois da Juventus (65 contra 63), mas é ameaçado pela Roma, 5ª com 59 pontos após empatar em 2 a 2 na visita ao Napoli, e Atalanta 6ª com 57 pontos após vencer por 2 a 0 na visita ao Empoli.