Funcionário do alto escalão do Catar convoca Israel e Hamas a retomarem acordos

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar, Majed al-Ansari, convocou o Israel e o Hamas a mostrarem "mais comprometimento e mais seriedade" nas negociações de cessar-fogo. A declaração foi em entrevista ao jornal israelense Haaretz. A fala ocorre no momento em que Israel ainda promete invadir a cidade de Rafah, no extremo sul de Gaza, apesar da preocupação global com centenas de milhares de palestinos abrigados na região.

O Catar tem sido um intermediário fundamental durante a guerra Israel-Hamas - o Hamas tem gabinete político na capital Doha. Juntamente com os Estados Unidos e o Egito, o país ajudou a negociar uma breve interrupção dos combates em novembro, que levou à libertação de dezenas de reféns.

Desde então, os lados realizaram inúmeras rodadas de negociações, nenhuma das quais produziu uma trégua adicional. Al-Ansari não revelou detalhes sobre o estado atual das tratativas, apenas disse que elas "efetivamente pararam", com "ambos os lados entrincheirados em suas posições".