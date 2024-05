Fantasma da proibição do TikTok nos EUA assusta milhões de criadores

"Tenho medo" de que proíbam o TikTok "porque terei que começar do zero", afirma Ayman Chaudhary, uma entre os milhões de criadores de conteúdo preocupados com a possibilidade de os Estados Unidos proibirem seu aplicativo favorito.

"É meu trabalho em tempo integral", afirma à AFP esta moradora de Chicago. "Levei quatro anos para chegar a este nível, com o qual consigo sustentar a mim e a minha família", sustenta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta semana, os Estados Unidos aprovaram uma lei que obriga o gigante chinês do entretenimento ByteDance a vender o TikTok em um prazo de 12 meses, caso contrário a rede social poderia ser proibida.